Spotorno: è nato il progetto Summer Sport

È iniziato con le attività rivolte ai ragazzi da 6 a 11 anni che frequentano il campo solare, “Summer Sport”, il nuovo progetto promosso dalla Polisportiva Spotornese, con il supporto del Comune di Spotorno e di Opera Pia Siccardi-Berninzoni,.

Allestito uno spazio dedicato all'interno della spiaggia del campo solare, lo staff tecnico della Polisportiva, composto da Davide Caserza, Gabriella Ludovico, Laura Losco, Marco Losco e Luca Iannì, coadiuvati dagli educatori di Cooperarci Savona e dall'educatore comunale Gloria Balest, svilupperà nell'arco dei mesi di luglio e agosto una serie di interventi bisettimanali di sport con palla (pallavolo), sport con racchetta (badminton) e sport a corpo libero (attività motoria di base). Il progetto sottolinea l'importanza che lo sport riveste oggigiorno nella formazione e crescita delle nuove generazioni.

“Le attività di formazione sportiva saranno accompagnate da brevi competizioni – afferma il Presidente della Polisportiva Spotornese Claudio Gentili – in una simulazione di mini olimpiade che si concluderà a fine agosto con le premiazioni dei vincitori”. “Nell'occasione è stato anche presentato il nuovo logo di Summer Sport che accompagnerà tutte le iniziative sportive estive promosse dalla Polisportiva”.

“ Il servizio di campo solare è gestito da Cooperarci da molti anni ed ha stretto nel tempo un forte legame con le varie realtà presenti sul territorio – ricorda Tiziana Ciarlo, responsabile Cooperarci Savona per il campo solare spotornese – molte sono le attività e gli eventi organizzati in continuità con un progetto educativo basato anche sullo stretto rapporto tra i bambini e il paese, per ribadire l'importanza del senso civico di appartenenza e per incentivare nei piccoli ospiti l'idea di una cittadinanza attiva possibile”.

“L'Amministrazione Comunale cerca ogni anno di migliorare e offrire qualcosa in più alle famiglie e soprattutto ai ragazzi - interviene Isabella Iozzo, consigliere con delega alle Politiche della Famiglia del Comune di Spotorno – La consolidata collaborazione con la Polisportiva Spotornese quest'anno è ricca di appuntamenti e l'entusiasmo con cui ne parlano i bambini è testimonianza della validità del progetto e ci rende molto soddisfatti”.