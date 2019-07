Tutto pronto per la VII edizione della Borgo By Night Running a Finalborgo

Sabato 20 luglio, con partenza alle ore 20.00, si correrà la settima edizione dell’attesissima Borgo By Night Running, classica di 5 km., non competitiva e aperta a tutti, che si svolgerà all’interno di Finalborgo, uno dei Borghi più belli d’Italia, lungo le sue piazze e le sue vie con partenza e arrivo da Piazza Porta Testa.

La Borgo by Night Running rappresenta il terzo appuntamento delle cinque gare Tune-Up della RunRivieraRun HalfMarathon del 27 ottobre 2019 (le ultime due saranno la Marina Classic a Loano del 17 agosto e la Vertical Verezzi a Borgio Verezzi dell’8 settembre, mentre le prime due sono state La BiBi del 1° maggio a Borghetto Santo Spirito ed il 16 giugno la Up&Down a Pietra Ligure).

In Piazza Porta Testa, uno degli ingressi per entrare nelle Mura del Borgo, si raccoglieranno iscrizioni, ritiro del pettorale e della maglia tecnica nella giornata di sabato 20 luglio dalle 17.00 alle 19.45. Alle 21.30 circa, in base agli arrivi ed alla classifica stilata dai Giudici della Ficr Savona, si terranno le premiazioni davanti al Ragno RunRivieraRun in Piazza Porta Testa.

L’evento è organizzato dall’Asd RunRivieraRun con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Finale Ligure. Inoltre si ringrazia Finalborgo.it per il supporto, la Polisportiva del Finale per la collaborazione, Polizia Locale, AIB Finale Ligure, Associazione Carabinieri Finale Ligure e Croce Verde di Finalborgo per il presidio del percorso, oltre agli immancabili Angels RunRivieraRun.

Come consuetudine, premi per i primi dieci Assoluti (donne e uomini) e premi di categoria, oltre ai premi ad estrazione per dar modo di vincere anche ai podisti che non sfrecciano nelle prime posizioni, ma che partecipano con entusiasmo e spirito sportivo.

La gara, attesa ogni anno con diversi iscritti provenienti da Fuori Liguria, desidera porre in risalto il fatto che questo tipo di evento ha un’utenza che sceglie di fare turismo in funzione delle gare. Si tratta di veri eventi di destinazione sia in alta stagione sia in bassa stagione.

Gli Sponsor ufficiali dell’evento sono: Fondocasa, Caffè Giovannacci, Bagni Lido di Borgio Verezzi, Casanova Acque Minerali e Bar Gelateria Centrale di Finalborgo che, insieme alla OroArgento, marchia la Maglia Tecnica Borgo by Night Running 2019-

I premi ad estrazione sono offerti da realtà produttive di Finalborgo, a grande prova del supporto che il territorio fornisce ai progetti ASD RunRivieraRun per la valorizzazione del territorio attraverso lo sport e le attività legate al benessere e alle “buone prassi” per la salute delle persone.

Per quanto riguarda il percorso della gara ci sarà la particolarità di entrare anche all’interno del Complesso Monumentale di Santa Caterina con un suggestivo passaggio nei Chiostri di Santa Caterina.