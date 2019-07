Calcio, San Francesco. varato l'organigramma sociale

Dopo l'ufficializzazione della nascita della San Francesco, è stato reso noto il nuovo organigramma del club loanese dedicato al Settore Giovanile.

Ecco le cariche sociali

Consiglio direttivo per il biennio 2019/20 e 2020/21

Presidente Onorario: P.Enzo parroco

Presidente: Diego Burastero

Vice presidente: Pierluigi Pesce

Segretario: Gian Nicola Damonte

Cassiere: Giuseppe Burlando

Economo: Linda E.Baracco

Consiglieri: Elisa Napolitano, Pamela Lazzari, Paola Sbordone, Marco Trocchio.

L'attività sportiva inizierà il primo di Ottobre presso il campo Cappuccini in sintetico di ultima generazione in Via dei Gazzi 5b.