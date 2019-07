Calciomercato. Inizia a muoversi il Borgio Verezzi, tesserati Cauteruccio, Mboup e Ottina

Tris di acquisti per il Borgio Verezzi che piazza un colpo per reparto in quella che si preannuncia una Seconda Categoria davvero competitiva. La compagine rossoblu si è assicurata le prestazioni di Gabriele Cauteruccio, difensore leva 1995 ex Savona, Finale, Città di Finale e Ceriale, la scorsa stagione al Borghetto. Per la mediana ecco Mbaye "Momo" Mboup, leva 1991, ex Baia Alassio e Borgio Verezzi, la scorsa stagione all'Atletico Argentina. In attacco colpo interessante quello di Christian Ottina, leva 1990 ex Città di Finale, nelle ultime stagioni protagonista in Serie A e B di calcio a 5.