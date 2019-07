Il comunicato ufficiale:

Tesseramento definito anche per Nicholas Costantini. IEri pomeriggio, infatti, al “Chittolina”, il centrocampista, classe 1989, ha suggellato con la firma il suo approdo al Vado per la stagione sportiva 2019-2020. Nella scorsa stagione, Costantini ha messo assieme 10 gol e 22 presenze con la maglia dell’Imperia. Il neo calciatore rossoblù, però, può vantare esperienze importanti anche con Sanremese e Argentina Arma in Serie D, e con il Savona in Serie C.