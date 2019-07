Campionati Regionali Liguri Assoluti: 7 titoli per Atletica Arcobaleno Savona

Copertina per il giavellottista Denis Canepa che centra il nuovo primato personale con l'attrezzo da 800 grammi che atterra a 65.83.

Si impone con facilità nella 5 km di marcia la sempre presente Arianna Pisano che chiude la gara in 27.47.07.

La giovane Marella Toblini si aggiudica i 200 piani in 25.77, battendo sul filo di lana la compagna di squadra Ilaria Accame (25.82 il suo crono).

Francesco Rebagliati non ha problemi ad imporsi sui suoi 400 ostacoli, gestendo la gara e terminando in un crono per lui modesto di 59.23.