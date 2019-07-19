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Calcio | 19 luglio 2019, 20:40

Calcio, Promozione: ecco la composizione dei gironi A e B per il campionato 2019-2020, ripescato il Camporosso

Calcio, Promozione: ecco la composizione dei gironi A e B per il campionato 2019-2020, ripescato il Camporosso

GIRONE “A”

ARENZANO FOOTBALL CLUB

BRAGNO

CAMPOROSSO

CELLE LIGURE

CERIALE PROGETTO CALCIO

DIANESE E GOLFO 1923

F.S. SESTRESE CALCIO 1919

LEGINO 1910

LOANESI S.FRANCESCO

PRAESE 1945

SERRA RICCO1971

TAGGIA

VARAZZE 1912 DON BOSCO

VELOCE 1910

VENTIMIGLIACALCIO

VIA DELL'ACCIAIO F.C.


GIRONE “B”

CADIMARE CALCIO

CANALETTO SEPOR

COLLI ORTONOVO

DON BOSCO SPEZIA CALCIO

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

FORZA E CORAGGIO

GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

GOLIARDICAPOLIS 1993

LEVANTO CALCIO

LITTLE CLUB JAMES

MAGRA AZZURRI

MARASSI1965

REAL FIESCHI

SAMMARGHERITESE 1903

VALDIVARA 5 TERRE

VALLESCRIVIA 2018

redazione

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