Calcio, Promozione: ecco la composizione dei gironi A e B per il campionato 2019-2020, ripescato il Camporosso

GIRONE “A”
ARENZANO FOOTBALL CLUB
BRAGNO
CAMPOROSSO
CELLE LIGURE
CERIALE PROGETTO CALCIO
DIANESE E GOLFO 1923
F.S. SESTRESE CALCIO 1919
LEGINO 1910
LOANESI S.FRANCESCO
PRAESE 1945
SERRA RICCO1971
TAGGIA
VARAZZE 1912 DON BOSCO
VELOCE 1910
VENTIMIGLIACALCIO
VIA DELL'ACCIAIO F.C.
GIRONE “B”
CADIMARE CALCIO
CANALETTO SEPOR
COLLI ORTONOVO
DON BOSCO SPEZIA CALCIO
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
FORZA E CORAGGIO
GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
GOLIARDICAPOLIS 1993
LEVANTO CALCIO
LITTLE CLUB JAMES
MAGRA AZZURRI
MARASSI1965
REAL FIESCHI
SAMMARGHERITESE 1903
VALDIVARA 5 TERRE
VALLESCRIVIA 2018