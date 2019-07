Calcio, Savona: è il giorno più lungo, siamo al dentro o fuori per la cessione del club

Il condizionale utilizzato nell'arco di questo lungo mese (e più di trattativa), potrebbe e dovrebbe lasciare spazio già da questa sera a certezze consolidate per quanto concerne il futuro del Savona Calcio.

Oggi, di fatto, scade il termine che le due parte si sono poste per il passaggio delle quote azionarie da Cristiano Cavaliere a Roberto Patrassi, dopo il lungo tira e molla dell'ultima settimana.

Le prime firme di venerdì scorso hanno lasciato spazio alla burocrazia e a qualche incertezza sui conti in più, tanto che, ancora nella serata di ieri, pare si sia intrapreso un reciproco scambio di mail per trovare un punto di caduta definitivo che potesse soddisfare entrambe le parti. Anche in città il barometro sembra virare su venti di burrasca, con i tifosi esasperati da questo stato di incertezza.

Non resta quindi che attendere il tardo pomeriggio odierno, quando, in un caso o nell'altro, il destino del Savona Calcio potrebbe risultare definitivamente tracciato. Agosto è infatti ormai alle porte e ogni decisione sotto il profilo tecnico e gestionale non potrà essere più procrastinata.