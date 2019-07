Calciomercato, Albenga. Il club ufficializza mister Solari e i primi sei acquisti

L'A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2019-2020, comunica che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Matteo Solari, reduce dall'esperienza sulla panchina dell'A.S.D. Cairese 1919 (Eccellenza).

Contestualmente, per la stagione p.v. la società comunica di aver perfezionato gli accordi per le prestazioni sportive dei seguenti giocatori:

Paolo Maria Bambino, portiere classe 1996, nella passata stagione in forza all'Albissola 2010 (Serie C)

Emanuele Boveri, difensore classe 1998, nella passata stagione in forza all'A.S.D. Albese (Eccellenza piemontese)

Lorenzo Scalia, difensore classe 1990, nella passata stagione in forza all'A.S.D. Finale FC (Eccellenza)

Gianluca Olivieri, difensore classe 1988, nella passata stagione in forza all'A.S.D. Cairese 1919 (Eccellenza)

Pierfrancesco Figone, centrocampista classe 1996, nella passata stagione in forza all'A.S.D. Cairese 1919 (Eccellenza)

Giovanni Di Pietro, attaccante classe 1984, nella passata stagione in forza all'U.S.D. Ovadese Silvanese (Prima Categoria piemontese).