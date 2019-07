Il comunicato ufficiale:

Altri due importanti innesti per il Borgio Verezzi utili per presentarsi con una rosa competitiva al prossimo campionato di Seconda Categoria: il primo è un graditissimo ritorno, quello di Andrea Rosati, difensore leva 1987 e già baluardo difensivo dei rossoblu alcune stagioni fa. Il secondo acquisto è quello di Alessandro Santanelli, attaccante leva 1992 ex Pontelungo e San Filippo, autentico colpo per la categoria.