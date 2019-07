Calciomercato, Veloce: ufficializzate le prime conferme, a breve i primi nuovi arrivi

Ieri sera serata “grandi firme” in via Tissoni; oltre a Cerone, Murialdo e Fanelli hanno firmato Colombino, Tiola, Bruzzone e Penna. In settimana arriveranno le firme degli altri giocatori autori della scorsa trionfale stagione coronata con il salto in Promozione e la vittoria della coppa regionale di categoria. Nel frattempo Fulvio Berruti e Giorgio Levo stanno lavorando “a fari spenti” per regalare a Mr. Gerundo un paio di pedine importanti e di esperienza al fine di affrontare al meglio il prossimo campionato che si preannuncia combattutissimo.

"L’intenzione della Società Granata - sottolinea la dirigenza - è quella di non fare la semplice comparsa, ma di essere competitivi con l’obbiettivo di stazionare dalla parte sinistra della classifica per tutto il torneo".