Calcio. Altri due ritorni a Carcare sono i 2000 Volga e Mazza

"Sono molto contento di ritornare nella squadra del mio paese - ha replicato Mazza - dove ho iniziato da piccolino, ritrovo tantissimi amici e un entusiasmo incredibile! Spero di rivivere con i colori biancorossi dei momenti bellissimi come in passato" .

L'ufficialità del ripescaggio in prima categoria, abbinata all'entusiasmo che si sta ricreando in paese dopo diversi anni sono grandissimi stimoli per fare bene".

Lo stesso si può dire per Volga, che ha ben figurato nelle fila del Plodio e per il quale in estate sono arrivati numerosi attestati di stima.

Continua anche per quanto concerne gli under, l'opera di "carcarizzazione" della squadra di Andrea Alloisio .

Sulla stessa linea d'onda anche Volga: "Son davvero felice e onorato di ritornare a far parte di questa grande famiglia, che sin da quando ero bambino è sempre stata casa mia. Non vedo l'ora di cominciare la preparazione per mettermi in gioco al 100%!"