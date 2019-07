Calcio, Camporosso. Un sogno diventa reatà per Pietro Lettieri: "Che emozione il primo storico derby con il Ventimiglia"

E' arrivata ieri la ratifica federale in merito al ripescaggio in Promozione del Camporosso . La notizia era nell'aria, ma il via libera ha ovviamente riempito di entusiasmo l'intero ambiente rossoblu.

"Che dire, è successo di nuovo - esordisce Pietro Lettieri - e credo sia un traguardo meritato per quanto dimostrato dalla squadra nell'arco dell'ultima stagione. Ci dispiace - sorride sornione, non disputare più il derby con i cugini del Don Bosco Vallercrosia Intemelia, ma ci rifaremo nella bellissima sfida contro il Ventimiglia. Fin da bambino ho sognato di vedere il Camporosso affrontare i frontalieri e finalmente questo auspicio si trasformerà in realtà. L'obiettivo per il campionato? Ovviamente salvarci, sarà una stagione durissima vista la competitività delle altre squadre, ma contiamo su un tecnico preparato ed esperto come Carmelo Luci per poter dire la nostra".