Vela, "Veleggiata Malocello" 2019: oggi la premiazione dei vincitori della terza edizione

Sabato 20 luglio 2019 alle ore 11:30 a Varazze si terrà la premiazione dei vincitori della terza edizione della "Veleggiata Malocello", che si è disputata domenica scora, 14 luglio, con la partecipazione di 14 imbarcazioni.





La “manifestazione velica costiera di 8 miglia nautiche Varazze – Celle – Varazze”, svoltasi nel ricordo dell’impresa compiuta dal navigatore ed esploratore varazzino Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo scoprì Lanzarote e l’arcipelago Canario, è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, con il patrocinio del Comune di Varazze e del Comitato Malocello Internazionale, la collaborazione di Marina di Varazze e del Comitato Lanzarotto Malocello Varazze.





A conclusione della veleggiata Elio Spallarossa, Presidente della LNI Sezione di Varazze, ha dichiarato: "Esprimo il sentito ringraziamento del sodalizio da me attualmente presieduto a Piero Ornolio, che ha organizzato la veleggiata in maniera egregia e i soci Luigi Bovani, Leo Valvassore e Diego Tropiano, che hanno collaborato fornendo per l'intera giornata la necessaria assistenza. Grazie e tutti Voi, agli equipaggi partecipanti e a quanti in vario modo hanno reso possibile l'ottima riuscita della manifestazione organizzata nel ricordo dell'impresa compiuta dal nostro insigne concittadino Lanzarotto Malocello. Grazie ancora e appuntamento al prossimo anno con la quarta edizione."