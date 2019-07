Danza sportiva: terzo posto a Rimini per l'Asd Danzamente

Si sono appena conclusi a Rimini i Campionati italiani di Danza Sportiva con ottimi risultati per gli atleti liguri.

Grande movimento quello della danza che include e unisce al suo interno molti appassionati di questa straordinaria arte; nell'ambito sportivo attività tra le più " democratiche", la danza infatti permette a tutti di mettersi in gioco grazie alle innumerevoli discipline e le svariate categorie a cui sono dedicate gare ed eventi su tutto il territorio.

Per la Liguria quest'anno, oltre alle molteplici soddisfazioni nei balli di coppia e nelle discipline accademiche, è arrivata anche la medaglia di bronzo del gruppo di "ragazze over 35" della ASD Danzamente che con il loro ballo si sono aggiudicate il 3° posto nella Choreographic dance.

Grande soddisfazione per queste donne che grazie a questa avventura si sono scoperte caparbie, determinate e motivate nel perseguire il loro obbiettivo; crederci, mettersi in ballo e fare del proprio meglio sempre è stato il loro motto, si sono allenate duramente con la loro insegnante Annalisa Losno e il loro impegno è stato premiato.



Rientrate dalla trasferta romagnola ora per la compagine ligure ancora un impegno: sabato 27 luglio alla Super Pista di Lavagnola - Savona, nell'ambito di una manifestazione dedicata alla compianta signora Landina Poggio, personaggio di spicco per la sua dedizione e impegno nello sviluppo e nella crescita della danza sportiva ligure, le "Sway's Ladies" si esibiranno insieme a molti altri magnifici atleti provenienti da tutta la Liguria e non solo, per dare vita ad un meraviglioso spettacolo di Danza.