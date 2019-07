Calcio, Rocchettese. Simone Ferrero tra dubbi e scelte difficili: "Rimanere è stata una scelta di cuore, in curva largo ai giovani"

Non è stato un campionato agevole, sotto molteplici punti di vista, quello che ha dovuto affrontare la Rocchettese. Ora è arrivata però l'opportunità di resettare tutto per la dirigenza rossoblu, a partire da uno degli elementi più rappresentativi della società: Simone Ferrero.

Quella passata è stata una stagione travagliata, con soli 16 punti totalizzati. Urge un pesante intervento sul mercato?

"È stata in assoluto la stagione più travagliata che abbia vissuto da dirigente, ma ciò nonostante in passato abbiamo vissuto tempi assai più bui. Ciò che è successo ha varie sfaccettature: abbiamo sicuramente sbagliato tutti dopo la stagione precedente con la zona play off ad un soffio, abbiamo pensato di alzare l'asticella dando la possibilità alla Rocchettese di poter contare su alcuni giocatori di maggiore qualità.

Un passo in avanti che ha influito sulla carta ma non sul campo e la risposta a tutti coloro che si sono chiesti perché una squadra simile avesse così pochi punti sta nella mentalità sbagliata che si ha avuto, nella maniera sbagliata in cui abbiamo approcciato al campionato e nella mancanza di unione. In più se ci si unisce l'esonero di mister Pansera, gli infortuni, le squalifiche e gli episodi ecco il risultato finale.