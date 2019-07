Calciomercato, Letimbro: arrivano i primi colpi e c'è il ritorno di Diego Carminati

Prendera' il via martedì 20 agosto la stagione della Letimbro e si ripartira' da Maurizio Oliva che nella scorsa stagione ha condotto la squadra alla salvezza in un campionato a 14 squadre dove il Cervo è retrocesso con 18 punti in 26 partite.

E sara' confermata anche buona parte della rosa a partire da capitan Luca Ottonello e Michi Battistel ormai ultracentenari in fatto di presenze in gialloblu' oltre a Delbuono, Bianchi, Bonzo Cappelletti, Gilardoni, Giusto, Morando, Frumento, Carvisiglia, Odenato,Valdora, Passaro e Cossu ai quali tornerà ad aggiungersi Andrea Lovesio al centro della difesa.

La Societa' riconfermera' a breve un paio di giocatori gia' in rosa ed e' in attesa perfezionare l'inserimento di un portiere giovane da far crescere alle spalle di Edoardo Bianco, oltre al probabile arrivo di Gianluca Palmiere classe 98 di proprietà del Vado fresco vincitore del campionato di prima categoria con la Veloce mentre hanno già firmato due centrocampisti Matteo Pescio 99 ex Varazze ed Eugenio Calabro' classe 2000 in arrivo dal Legino oltre dell'esterno Maurizio Mellogno ex Quiliano per chiudere con il graditissimo ritorno di Diego Carminati, che dopo due stagioni al Celle tornerà ad affiancare in attacco Alessio Bianchi in attesa del rientro di Davide Vanara previsto per gennaio 2020.

A questo punto mercato chiuso e tutti in vacanza per essere pronti al via della Coppa Liguria a fine agosto ma soprattutto in vista di un campionato che si preannuncia ancor piu difficile alla luce delle promozioni di Andora, Millesimo e Carlin Boys oltre al probabile ripescaggio di una scatenata Olimpia Carcarese con una Baia Alassio rinforzata così come il Pontelungo ed Aurora senza dimenticare l'arrivo del gruppo ex Speranza all'Altarese e del giovanissimo Quiliano di Chicco Ferraro che punterà sicuramente al salto di categoria.