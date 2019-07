La "Jet Ski Therapy" sbarca ad Albissola: sport e solidarietà insieme nel mare albissolese

"I vincitori sono loro, è bello vederli felici e sorridenti - spiega Fabio Incorvaia - farli divertire è il risultato più grande possibile".

"È una bellissima iniziativa, un bel modo per cominciare la settimana - il commento del presidente della Regione, Giovanni Toti - Oggi qua non solo ci si diverte, non solo passano alcune ore liete i ragazzi che faranno un giro sulla moto d'acqua di un campione del mondo, quindi con un emozione particolare su di un mezzo già di per sè emozionante, ma credo che vedere una comunità che si riunisce per un evento come questo e quindi volontari, le famiglie, tutti gli operatori e ovviamente Incorvaia che si è prestato per questa cosa, gli amici della polizia che danno una mano perché tutto si svolga in sicurezza, i vogatori che con quella canoa spettacolare portano in giro i ragazzi, sia un modo per dimostrare che esiste una comunità. Non ci può essere solamente lo Stato, è giusto che ci sia e deve fare tutto fino in fondo così come la Regione come i Comuni, ma poi c'è anche tanta gente che ha voglia di spendersi per far passare qualche ora migliore a tante persone e questo credo che sia un bel segnale".