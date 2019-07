Calcio, Savona: il sipario sulla nuova stagione si alzerà tra poco più di 24 ore

Sarà la cornice della Sala Rossa, domani pomeriggio alle ore 18.00, a tenere a battesimo la prima uscita pubblica della nuova società biancoblu guidata da Roberto Patrassi.

L'attesa per la firma finale dal notaio e per la conferenza stampa di presentazione sale di minuto in minuto, soprattutto per avere i primi riscontri ufficiali sulla stagione che verrà.

Fino alla giornata di domani ogni annuncio sarà di fatto congelato, in primis quello relativo alla scelta del nuovo allenatore. I rumors parlano di una possibile volata tra Sandro Siciliano, volto già decisamente apprezzato a Savona nella stagione 2016/2017 e Luigi Apolloni, ex difensore del Parma e della Nazionale, oltre che tecnico degli stessi ducali e del Modena.

Tra oggi e domani la scelta dovrebbe essere comunicata ai diretti interessati, per poi passare all'annuncio ufficiale probabilmente nel corso della stessa conferenza stampa.

Meno sorprese sono attese sul fronte del nome del nuovo direttore sportivo, con il ritorno dietro alla scrivania di Christian Papa.