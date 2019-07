Calcio, tornei estivi. Stasera a Pontelungo si chiudono gli ottavi di finale con i due recuperi

Questa sera ultima serata di ottavi al Torneo di Pontelungo : andranno in scena i recuperi di lunedi scorso, rinviati per maltempo.

Maurizio’s pub: uscita vincitrice dal girone, ben organizzata con il duo Giampà Bonavita davvero in stato di grazia. Faggio, il Kiraly ingauno per via del vestiario similare al leggendario portiere ungherese, è sempre una garanzia e l’esperienza di Cattaneo, passato dal campo alla panchina garantisce anche un’idea tattica precisa.