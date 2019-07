Calciomercato, Millesimo: concluso il tesseramento di Salvatico, Armellino e Gallo

Il comunicato ufficiale:

Si rinnova l'accordo con la Cairese per il Millesimo calcio. Oltre ai confermati Arena (97), Franco (97) e Monni (99), giungono in giallorosso Gabriele Armellino (99) proveniente dal Plodio e Matteo Gallo (01) proveniente dalla juniores gialloblu.

"Per una piccola realtà come la nostra - sottolinea il ds Miraglia - collaborare con una società strutturata ed importante come la Cairese è un motivo di vanto ed orgoglio. Ritengo che la collaborazione tra le società valbormidesi sia fondamentale per la sopravvivenza del calcio nella nostra zona, la quale non sta passando il suo miglior momento. Con i gialloblu, dei quali ringrazio in particolare il Direttore Sportivo Matteo Giribone e il Direttore Generale Franz Laoretti, stiamo mettendo in piedi una partnership duratura che sono sicuro porterà benefici ad entrambe le società."

Unitamente è stato annunciato anche l'ingaggio di Davide Salvatico.