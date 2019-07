Calcio, Savona. Vernissage in Sala Rossa per Roberto Patrassi, alle 18:00 l'incontro con città e tifosi

Dichiarazioni a parte, sarà l'occasione per la prima presa di contatto tra Roberto Patrassi e la piazza biancoblu, per un'iniezione di entusiasmo utile soprattutto a mitigare il ritardo che si è accumulato rispetto alle formazioni rivali.

I tempi dilatati per la chiusura della trattativa (si aspettano le firme finali dal notaio) non hanno infatti ancora permesso di strutturare la squadra, seppur già nelle prossime ore dovrebbero arrivare novità importanti, anche per quanto concerne il profilo del nuovo mister. Il mantra di Patrassi è uno solo: "Serve un allenatore abituato a vincere, da li non si scappa".