Calciomercato, Albenga. Gli ingauni vogliono blindare la difesa, arriva anche Sebastiano Molinari

Si profila una vera e propria linea maginot quella che comporrà il comparto arretrato dell'Albenga: dopo gli annunci di Olivieri e Boveri e l'imminente firma di Juan Pablo Gargiulo, anche Sebastiano Molinari farà parte del pacchetto difensivo.

Il comunicato della società:

L’A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2019-2020, comunica di aver perfezionato l'accordo per le prestazioni sportive di Sebastiano Molinari, difensore classe 1993, nell'ultima stagione in forza inizialmente alla Vastese (Serie D - girone F) e poi al Sestri Levante (Serie D - girone A).





Il giocatore ha vestito in passato le maglie di Vado FC, Finale FC oltre che dell'Albissola 2010, squadra con cui ha vinto il campionato di Serie D (girone E) nella stagione 2017-'18.





A Sebastiano va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la società.

Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle ultime news del mercato ponentino? CLICCA QUI per scoprire come