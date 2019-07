Calciomercato. Vadese. Fatta per Venneri e Rebottaro, ma non sono escluse nuove operazioni

Continua il mercato della Vadese Calcio con due nuovi innesti.

Entrano a far parte della rosa a disposizione di mister Saltarelli la mezz’ala Matteo Rebottaro (classe 1997) proveniente dal Montoggio e l’esterno Aldo Venneri (classe 1987) proveniente dai campionati di Promozione e 1° categoria pugliesi.

Entrambi i giocatori si sono trasferiti a Vado Ligure per motivi occupazionali.

“Rebottaro e Venneri - dichiara la società - si uniscono agli altri acquisti di questi mesi (Sala, Provato, Suetta e Macagno), per completare il gruppo, in vista dell’inizio del campionato che puntiamo a vincere. Comunque non escludiamo successivi colpi di mercato per ampliare ancora la rosa .”