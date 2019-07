Calcio, Loanesi. Piave dice basta: "Il bando per lo stadio non è ancora uscito, sono costretto a non ultimare l'iscrizione della squadra"

La settimana scorsa, con la pubblicazione dell'elenco delle squadre iscritte al prossimo campionato di Promozione, sembrava essersi conclusa positivamente la lunga querelle relativa alla Loanesi.

Ieri sera, però, il presidente Ugo Piave, tramite il proprio profilo Facebook ha comunicato di non voler completare l'iter burocratico per l'iscrizione della Prima Squadra.

Il motivo è sempre il medesimo: il bando relativo alla gestione dello Stadio Ellena.

"Visto che ad oggi non è ancora uscito il Band , mi vedo mio malgrado costretto a non ultimare l’iscrizione della A.S.D. LOANESI S.F. per assenza della casa naturale: il campo sportivo di Loano "G. Ellena“.

Bando che dovrebbe essere pubblicato entro fine luglio, non resta che aspettare e capire se il massimo dirigente rossoblu alzerà bandiera bianca o se con un colpo di coda proseguirà l'attività sportiva.