L'ultima annata con la maglia del Savona non è stata certo da ricordare per Riccardo Piacentini, uno dei protagonisti assoluti della scalata dell'Albissola in Serie C.

L'attaccante ha però voglia di riprendersi il tempo perduto con la maglia del Vado, pronto a una stagione di buon profilo nell'anno del ritorno in Serie D.