Calciomercato, Alassio FC. Arriva una nuova firma, per il centrocampo c'è anche Matteo Di Lorenzo

L'ultima stagione disputata dalla Loanesi ha indubbiamente messo in mostra gran parte dell'organico della rosa rossoblu, pronta ad attirare l'attenzione di numerose squadre di Eccellenza.

Così è stato per Matteo Di Lorenzo, centrocampista classe 1993.

Da ieri il giocatore è ufficialmente un nuovo elemento della rosa giallonera e sarà a disposizione di mister Cristian Cattardico per l'inizio della preparazione estiva.

