Calciomercato, Albenga: tre conferme e un volto nuovo. Arriva Andrea Anselmo, confermati Calcagno e Taku, ritorna Barchi

Il comunicato ufficiale:

L’A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2019-2020, comunica di aver perfezionato l'accordo per le prestazioni sportive di Andrea Anselmo, esterno offensivo classe 1993, nella passata stagione in forza all’A.S.D. Arenzano F.C. 2010 (Promozione) e in precedenza protagonista con le maglie di Finale F.C. e Savona F.B.C.