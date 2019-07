Calcio, Savona. Domani alle 11:00 la partenza per Champoluc, c'è attesa per conoscere i primi colpi di mercato

Inizierà ufficiosamente domani la nuova stagione del Savona targato Patrassi. Sì, ufficiosamente, perchè come sottolineato martedì dal direttore sportivo Christian Papa, allenatore e giocatori partiranno "sulla fiducia", in attesa della cessione delle quote societarie (anch'essa prevista domani dal notaio) e della conseguente ratifica dei primi tesseramenti.

Sul fronte allenatore non dovrebbero emergere particolari sorprese, con Sandro Siciliano dato come favorito per il ritorno sulla panchina del "Valerio Bacigalupo". Ormai ufficiale, invece, la presenza di Stefano Eranio al vertice del Settore Giovanile.

C'è comunque grande fermento in città e non è escluso che già domattina ci sia una buona presenza di tifosi alla partenza per il ritiro di Champoluc (ore 11:00, presso il piazzale antistante lo stadio), soprattutto per conoscere i volti nuovi del Savona 2019-20.

Le voci più disparate circolate in città hanno visto nomi del calibro di Lauria e Rossini affiancati agli Striscioni, ma al momento gli unici spifferi sono emersi sulle possibili conferme di Bacigalupo per il centrocampo e di Tognoni per l'attacco.

Insomma, l'era Patrassi è pronta a spiccare, tra le attese di una tifoseria scalpitante e i numerosi attestati di stima ricevuti nel cuore della Sala Rossa: strette di mano e incoraggiamenti che hanno fatto subito spazio a una camminata in solitaria con Christian Papa per Corso Italia. L'abituale "panama" in testa, giacca color pesca, cravatta regimental multicolor e scarpe griffate "Patrassi" ai piedi: il nuovo Savona è in rampa di lancio.