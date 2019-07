Volley, Italia - Turchia. Capitan Chirichella scalpita: "Sarà sempre più dura farsi punto a vicenda, meglio così"

Ancora poche ore e sarà di nuovo Italia - Turchia.

Lo spettacolo di ieri sera con la vittoria delle azzurre al tie break ha sottolineato l'intensità e l'importanza di questo triplo confronto con la selezione di Guidetti, come confermato dal capitano Cristina Chirichella.

"A questi livelli non esistono gare amichevole, anche nella sfida di ieri lo abbiamo visto. Serve il giusto approccio e il giusto spirito per gare di questa portata ed è giusto anche che emergano i problemi per lavorarci sopra e porvi rimedio.

Le ultime due gare rimanenti? Ci conosceremo sempre meglio e sarà sicuramente sempre più dura fare punto, meglio così, ciò ci aiuterà a migliorare ulteriormente".