Volley: la febbre continua a salire ad Alassio. Tutto esaurito al Palaravizza per il secondo test con la Turchia

Archiviato con un successo (3-2) il confronto di ieri sera e in attesa del secondo test match di oggi con la Turchia, alle ore 20.30 al Palaravizza di Alassio (diretta Rai Sport HD), il tecnico azzurro Davide Mazzanti ha provveduto a definire la lista delle 14 giocatrici che prenderanno parte al torneo di qualificazione olimpica di Catania (2-4 agosto), contro Kenya, Belgio e Olanda. Si tratta di Alessia Orro, Ofelia Malinov (alzatrici), Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr e Raphaela Folie (centrali), Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale (libero), Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Miriam Sylla e Sylvia Nwakalor (schiacciatrici) e Paola Egonu (opposto). A lasciare il collegiale di Alassio è stata dunque Caterina Bosetti.

Nello spettacolare confronto di ieri, grande spettacolo ed estremo equilibrio. Al termine, premiate la capitana Cristina Chirichella, con il Trofeo Città di Alassio per la vittoria azzurra, e Ofelia Malinov con il Trofeo Assoristobar quale mvp.

Oggi, davanti a tribune gremite (confermato il sold out), si preannuncia un’infuocata rivincita. Ad arbitrare i liguri il savonese Luca Sobrero e il levantino Simone Cavicchi.

L’ultimo dei tre test match è in programma domani, venerdì 26, con inizio alle ore 16 (arbitri Braico e Venturi di Torino). L’attesa è notevole, ma è ancora disponibile un certo quantitativo di biglietti, acquistabili in prevendita presso Casa del Disco, nel Budello di Alassio, e presso il Palasport Ravizza, anche durante l’incontro di questa sera.

Nel frattempo dall’estro del giovane pasticcere alassino Simone Rupil è nata, in collaborazione con l’azienda RaveraBio di Albenga, una torta floreale dedicata alle ragazze dell’Italvolley. La consegna di questo dolce tricolore, che confezionato in apposita vaschetta potrà essere anche conservato quale prezioso portafortuna, è prevista per questa sera dopo gara-2.









Questo il tabellino di ieri





ITALIA - TURCHIA 3-2 (25-22, 22-25, 25-19, 20-25, 17-15)





ITALIA: Malinov 2, Pietrini 15, Chirichella 7, Egonu 25, L. Bosetti 6, Danesi 10. Libero: De Gennaro. Sorokaite 12, Parrocchiale, Orro. N.e: Folie, Fahr, Nwakalor, C.Bosetti, Sylla. All. Mazzanti





TURCHIA: Ercan 9, Akman 12, Ozbay 4, Ismailoglu 5, Erdem 14, Karakurt 10. Libero: Akoz. Dilik 1, Yilmaz 3, Boz 9, Yildirim 2, Baladin 3. N.e: Zehra, Kalac, Sarioglu, All. Guidetti





Arbitri: Goitre e Pristerà di Torino.

Note: spettatori 1950, durata set 27', 27', 24', 26’, 21’.