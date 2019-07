Integratori alimentari: ecco dove acquistarli online

Gli integratori alimentari negli ultimi tempi stanno diventando un ottimo compagno di viaggio per un numero sempre maggiore di persone: infatti, possono essere impiegati tanto da atleti professionisti quanto da semplici sportivi amatoriali, nonché da persone comuni, in particolari diete oppure in periodi particolarmente stressanti e faticosi.



Ciò che conta è che gli integratori in questione vengano utilizzati con consapevolezza e che, soprattutto, vengano acquistati presso professionisti del settore, che facciano da garanzia sulla qualità dei prodotti.

COSA DICE LA LEGGE

Stando a quanto dichiarato dal Ministero della Salute italiano, vengono considerati come integratori alimentari tutti quei prodotti alimentari che siano destinati ad “integrare la dieta comune” e che costituiscano una fonte concentrata di “sostanze nutritive, quali le vitamine ed i minerali” o, in alternativa, di altre sostanze aventi un “effetto nutritivo fisiologico” quali ad esempio gli amminoacidi, gli acidi grassi essenziali, le fibre e gli estratti di origine vegetale, sia nel caso in cui siano monocomposti, sia nel caso in cui siano pluricomposti. A ciò si aggiunga che sia l’impiego di vitamine e di minerali all’interno degli integratori che, più in generale, l’utilizzo degli integratori assieme ad altri alimenti è disciplinato dalla legge: più precisamente dal regolamento (CE) 1170/2009 del 30 novembre 2009. La normativa tiene inoltre conto dell’utilizzo di altre sostanze ad effetto nutritivo, di sostanze e preparati vegetali, così come di probiotici (ovvero microorganismi che possono esercitare funzioni benefiche per l’organismo), prebiotici (sostanze non digeribili che però, se assunte in quantità adeguate, favoriscono la crescita e l’attività di batteri presenti nel tessuto intestinale) e di coadiuvanti di diete ipocaloriche.

Sul portale multipoweronline.it, infatti, vengono pubblicati articoli e guide dedicati tanto al mondo dell'integrazione alimentare (con approfondimenti su proteine, amminoacidi, grassi, carboidrati, indice glicemico ecc.) quanto, più in generale, a quello del metabolismo, a quello della dieta e a quello dell'allenamento; anche in questo caso, si spazia da pezzi concentrati sul funzionamento del metabolismo basale ad articoli su come calcolare correttamente l'indice di massa corporea. E ancora si va da guide dedicate alla riduzione del grasso corporeo ad articoli monotematici sulla dieta a zona.



L'esigenza è davvero ampia, volta a soddisfare tutte le esigenze: si va da prodotti proteici a base di amminoacidi e vitamine, pensati per l'aumento della massa muscolare ad integratori realizzati con ingredienti naturali, che invece sono volti all'assicurazione di vitamine, di sali minerali e addirittura di sostanze con effetti antinfiammatori e/o antiossidanti.