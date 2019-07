Calcio, Albenga: il preparatore dei portieri sarà Domenico Doardo

Il comunicato ufficiale:

L'A.S.D. Albenga 1928 comunica che Domenico Doardo sarà il nuovo preparatore dei portieri della Prima squadra allenata da mister Matteo Solari.

Dopo una lunga carriera nel calcio professionistico con le maglie, tra le altre, di Torino, Genoa, Hellas Verona (oltre a 7 presenze con la Nazionale Under 21 guidata all'epoca da Cesare Maldini), Doardo ha già vissuto esperienze negli staff tecnici di Swindon Town e Sunderland (Inghilterra), Terek Grozny (Russia). Nell'ultima stagione, invece, è stato in forza all'Albissola 2010 (Serie C).

A Domenico il caloroso benvenuto da parte di tutta la società.