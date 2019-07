Calcio dilettantistico. Basta distinte caos, i titolari dovranno essere i primi undici giocatori nominati

Ricostruire le formazioni titolari nella passata stagione è stato per gli addetti lavori particolarmente complicato.

L'inserimento del numero personale, unita alla comodità del computer, hanno fatto sì che spesse volte l'ordine dei giocatori inseriti nella distinta fosse casuale rispetto all'effettivo undici titolare.

Dal prossimo anno, infatti, il Comitato Regionale Ligure ha stabilito l'obbligo di porre i titolari tra i primi giocatori in distinta.

Il comunicato:

Si comunica a tutte le Società che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, vista la rinnovata deroga all’Art. 72 N.O.I.F. relativa alla numerazione delle maglie di gioco, ha stabilito che per le gare ufficiali della stagione sportiva 2019/2020 le distinte di gara andranno compilato in modo chiaro e non equivocabile indicando, pertanto, i calciatori nel seguente ordine:

I primi undici calciatori indicati nella distinta dovranno essere i calciatori titolari che inizieranno la gara;

A seguire andranno indicati i calciatori di riserva.