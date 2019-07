Calcio, Finale: lunedì la partenza della stagione 2019/2020

Luglio sta per terminare, e con lui anche le vacanze per il Finale. Prenderà infatti ufficialmente il via lunedì 29 alle 17.30 presso lo stadio “Borel” la stagione per la Prima Squadra.

Tanti saranno i volti nuovi e giovani, figli di una piccola rivoluzione di organico, agli ordini di mister Pietro Buttu, pronto ad inaugurare il suo terzo mandato sulla panchina giallorossoblu coadiuvato dal suo secondo, Vincenzo Sgambato, e dai confermati Stefano Ancona, preparatore dei portieri, e Paolo Ravano, fisioterapista. Una novità sarà invece rappresentata dall’ingresso di Pietro Chalp, che coadiuverà mister Ancona.

Intanto nella giornata di ieri è stato ratificato dalla Federcalcio ligure il primo incontro ufficiale, che vedrà Rocca e compagni misurarsi con la Cairese nella prima giornata di Coppa Italia domenica 25 agosto alle ore 20.30 presso l’impianto di via Brunenghi, a Finale, sotto la luce dei nuovi riflettori.