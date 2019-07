Calcio. Non mancano i volti nuovi nel Savona targato Patrassi: spiccano Rossini, Ghinassi e il portiere Guadagnin (FOTOGALLERY)

Tanti giovani e qualche volto più maturo: è stato questo, in sintesi, quanto si è potuto vedere stamane allo stadio "Valerio Bacigalupo" di Savona, dove si è tenuto il raduno della Prima Squadra biancoblu.

I volti conosciuti, accolti dal ds Christian Papa, erano quelli di Tognoni, Bacigalupo e Grani, già al Savona nella passata stagione, mentre, come anticipato negli scorsi giorni, tornerà sotto la torretta il difensore centrale Jonathan Rossini, nell'ultima stagione all'Albissola.

Ad affiancarlo indifesa ci sarà Tommaso Ghinassi, globetrotter classe '87 del campionato di Serie C, con oltre 200 presenze in terza serie.

A pareggiare il difensore toscano in statura vi era il portiere veneto Ilario Guadagnin, classe 1999, cresciuto nel Bassano, poi passato all'Under 19 del Vicenza e ceduto in prestito nell'ultimo campionato al Trento.

Un altro nome, davvero importante per la categoria, che è stato mormorato al "Bacigalupo", è quello di Donato Disabato, centrocampista di qualità classe 1990, nell'ultimo allo alla Pro Patria in Serie C.

Per quanto concerne lo staff tecnico, è stato confermato il prossimo ingaggio di Sandro Siciliano (in giornata è atteso direttamente a Champoluc), il quale sarà coadiuvato dal vice Michele Cortassa, da Fabrizio Casazza come preparatore dei portiere, dal preparatore atletico Gianluca Sciarrone (anch'esso un ritorno),dal fisioterapista Manuel Gerundo (in arrivo dall'Albissola) e da Massimo Piperissa Team Manager e Responsabile Area Comunicazione.

Tutti i tesseramenti potranno essere formalmente ultimati una volta che verrà concluso il passaggio delle quote societarie, posticipato a metà della prossima settimana (probabilmente mercoledì).

Alcune indiscrezioni sono emerse anche in merito alla prima amichevole, in programma il 4 agosto a Champoluc.