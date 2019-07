Calcio, Savona. Motori accesi, alle 15 la partenza per il ritiro di Champoluc

Il gran giorno per il Savona è arrivato: stamane alle 11 è stato fissato allo stadio Bacigalupo il primo raduno del nuovo corso societario del Savona.

Un ritrovo del tutto informale, soprattutto perchè il passaggio delle quote azionarie è stato rinviato a metà della prossima settimana. Di fatto, i giocatori che si recheranno domani a Champoluc, in Valle d'Aosta, (partenza ore 15), accetteranno sulla fiducia di aggregarsi al club biancoblu, in attesa dei formali tesseramenti.

Di fatto bisognerà attendere probabilmente inizio agosto per avere i primi annunci ufficiali dalla sede di Via Cadorna, a partire da mister Sandro Siciliano.

Per il momento non sembrano filtrare particolari informazioni sui primi arrivi: se la voce su Lauria non sembra aver riscontro dopo un primo iniziale sondaggio (il giocatore sembra diretto in Veneto), appare più concreta l'ipotesi Jonathan Rossini, reduce dall'esperienza con la maglia dell'Albissola. Tra i nomi emersi c'è anche quello del regista Michele Magrin, nell'ultima stagione al Crema.