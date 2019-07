Penultima serata in campo per le quattro squadre che si sono guadagnate la possibilità di competere per la sesta edizione del Trofeo di Pontelungo - Memorial Fiorito.

A partire dalle 21:00 scenderanno in campo Macelleria Scola / Pasticceria Bertola contro Ferrara Costruzioni, mentre mezz'ora più tardi spazio a Maurizio's Pub contro Gelateria Dario.

Chi la spunterà avrà l'opportunità la finalissima, in calendario domenica sera.