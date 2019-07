Rugby: ieri a Genova si è svolta l'assemblea annuale del Comitato Ligure

Ieri pomeriggio nell’ampio salone del CONI di Genova si è svolta l’annuale Assemblea Ordinaria Regionale FIR Liguria. Sono intervenuti nell’ordine Oscar Tabor, Presidente CR Liguria, Fabrizio Gaetaniello, dirigente FIR, il Tecnico Regionale FIR Liguria Alessandro Bottino. Inizialmente è stata premiata la Società della Pro Recco Rugby che ha ottenuto la promozione in Serie C Girone 1, in seguito è stata approvata la relazione tecnico morale e finanziaria dello stesso Comitato, concludendo con numerosi interessanti interventi delle Società liguri rappresentate per l’occasione. La serata si è chiusa con il classico aperi cena orchestrato da Salvatore Vassallo.