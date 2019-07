Calcio. Loanesi al capolinea, il commiato del presidente Piave: "Finisce un pezzo di vita"

E' arrivata al capolinea l'avventura della Loanesi. Lunedì ci sarà infatti la ratifica della mancata iscrizione dei rossoblu al prossimo campionato di Promozione, anticipata dal messaggio postato sui canali social dal presidente Ugo Piave:

"Con grande rammarico , dopo 20 lunghi anni , sono a comunicare che finisce la mia esperienza da presidente della Asd Loanesi S.F.!

È una scelta difficile e molto importante poichè la Loanesi è stata un pezzo di vita per me, ma oramai non ci sono più le condizioni per andare avanti e quindi è giusto fare un passo indietro per vedere se ci sarà qualcuno che potrà fare meglio di me.

Con oggi voglio chiudere qualsiasi polemica contro il comune di Loano, chiedendo loro di fare lo stesso e quindi di pensare al bene di Loano e dei Loanesi affidando nel minor tempo possibile il campo sportivo perché Loano non può stare senza Calcio.

UGO PIAVE"