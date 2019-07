Calciomercato, Borgio Verezzi. Tre arrivi dal Pietra e mister Rattalino ritrova Matteo Pirrotta

Poker di acquisti per il Borgio Verezzi che sta continuando il processo di composizione di un gruppo che possa recitare un ruolo importante nel prossimo campionato di Seconda Categoria. I primi tre innesti sono tre giocatori provenienti in prestito dal Pietra Ligure: si tratta di Fabio Allisiardi, difensore leva 1999 ed ex capitano della Juniores biancazzurra, Simone Giglio, jolly di centrocampo leva 1999 e Luca Iannuzzi, centrocampista leva 1998. Il quarto acquisto è una "vecchia" conoscenza di Mister Rattalino e si tratta di Matteo Pirrotta, centrocampista offensivo leva 1995, ex Albenga, Andora e Pontelungo.