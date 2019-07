Calciomercato, Ceriale. Il giovane Di Fino passa alla Sampdoria

Il Ceriale Progetto Calcio è orgoglioso di comunicare che il difensore leva 2006 Mattia Di Fino passa all' U.C. Sampdoria.

Dopo due anni vestendo i colori della nostra società e raggiungendo importanti obiettivi personali e di squadra è arrivato l'agognato momento del riscatto.

Il suo Mister Luca Luigi Stella ha voluto spendere due parole:

"Atteggiamento, carisma e umiltà sono le tre principali qualità di Mattia.

I miglioramenti di quest'ultimo anno sono stati incredibili, sia dal lato tecnico e fisico,ma soprattutto mentale.

Capita rare volte di allenare un ragazzo con questa maturità di spirito. La voglia di migliorare, di andare oltre i propri limiti è stata la chiave che ha aperto a lui la porta di Bogliasco entrando a far parte delle giovanili della Samp.

Auguro a Mattia le migliori cose, ricordandogli che il cammino è molto lungo e ricco di insidie, ma possibile.

Un abbraccio, non mollare niente!"

Noi tutti siamo contenti e condividiamo con Mattia l'entusiasmo per questa meritata nuova avventura, che possa essere da stimolo per tutti i nostri ragazzi del settore giovanile perchè l'impegno e il giusto atteggiamento portano sempre a grandi traguardi, nello sport e nella vita.

E complimenti anche a Mister Stella per il grande lavoro svolto con l'intera leva 2006.