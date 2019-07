Calciomercato, Pietra Ligure: rientrano alla base Noceto, Bianco e Antonelli

Il comunicato ufficiale:

L'A.S.D. Pietra Ligure comunica di aver raggiunto l'accordo per il tesseramento di 3 giocatori del nostro comprensorio che andranno a completare la rosa della nostra 1°Squadra.

Mattia Noceto, portiere classe 1995 la scorsa stagione già in forza coi nostri colori.

Lorenzo Bianco, ala destra classe 1998, autentico prodotto del nostro settore giovanile e protagonista in biancoazzurro nelle ultime stagioni, la scorsa stagione autore di 4 gol nei 5 mesi passati in prestito nel Soccer Borghetto.

Matteo Antonelli, centravanti classe 1994, la scorsa stagione in prestito al Borghetto S.S..

La società augura ai 3 giocatori buona fortuna per la prossima stagione