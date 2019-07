Erano attese per la giornata odierna ulteriori ufficializzazioni per quanto concerne la campagna di rafforzamento dell'Alassio FC.

Per quanto concerne il comparto arretrato, sarà Gabriele Eretta, ex di Cairese e Veloce, a guidare la difesa giallonera, mentre per quanto concerne la linea mediana spazio a Stefano Barison, ex Albenga nel cuore del centrocampo, mentre a garantire estro e fantasia sulla corsia laterale ci sarà Samuele Roda, già protagonista con le casacche di Finale e Imperia.