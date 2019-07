Pallanuoto: Tovo San Giacomo celebra Matteo Aicardi campione del mondo. La foto del centroboa compare sui maxischermi cittadini

A poche ore dal trionfo mondiale del Settebello di Matteo Aicardi, Tovo San Giacomo partecipa ai festeggiamenti celebrando il "suo" centroboa. In attesa della festa in piazza, come già accaduto in passato dopo altri successi dell'atleta azzurro, questa mattina è comparso un omaggio sul tabellone elettronico alle porte del paese: la scritta "Matteo Aicardi campione" con una foto del pallanuotista della Pro Recco.