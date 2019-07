Albenga, prime partite sui campi del "Magnolia Tennis Club" (FOTO)

A due mesi dalla presentazione alla stampa del rinnovato Tennis Club di Albenga in via Isonzo, è arrivato il momento della sua operatività con l'inaugurazione dei campi da gioco, compreso quello "paddle" (un campo da tennis chiuso dove non esiste il fuoricampo).

Si sono quindi presentati agli appassionati tennisti e ai nuovi iscritti al club (denominato Magnolia Sporting Club) la nuova dirigenza e la proprietà, rispettivamente. Sandro Esposito e Alberto Zizzini, entrambi gestori anche del Tennis Club di Toirano e Dario Zunino, proprietario della struttura assieme a Maggiorina Pellegrini. Sono intervenuti il sindaco Riccardo Tomatis, Andrea Fossati e Sandro Esposito (presidente e vice del Comitato Tennis Ligure). Presente anche Domenico Vicini, finalese di nascita e cittadino sanmarinese, tennista pluridecorato di bronzo e argento tra gli anni 1997 e 2001, ora insegnante di tennis.

A breve un'altra inaugurazione a completare il Magnolia Club: il Bar e Ristorante che sarà di competenza della proprietà.