Atletica. Luminosa Bogliolo vince il titolo italiano a Bressanone: "Un anno da ricordare, commossa dal sostegno di Alassio"

Luminosa Bogliolo corre i 100 ostacoli ancora una volta sotto i 13” e si impone in 12.85 arrivando a 9 centesimi dal record italiano di Veronica Borsi e battendo agevolmente Giulia Pennella (13.26) e Angelika Wegierska (13.47), Il titolo italiano è suo!

Dopo l'oro alle Universiadi di Napoli, la giovane ostacolista alassina, conquista anche il titolo italiano sulla pista di Bressanone.

"Sono veramente soddisfatta di questa gara ma in generale di quest’anno - la sua prima dichiarazione - Il mio obiettivo era di scendere più volte possibili sotto i 13 secondi , e devo dire che fino ad ora il mio piano è stato rispettato. La stagione è ancora lunga, la prossima gara sarà a Bydgoszcz in Polonia, dove quest’anno ho già corso, per la Coppa Europa! Non vedo l’ora​. Nel frattempo per rilassarmi, se riesco mi rigenero con un bel tuffo al mare!!"