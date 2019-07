Bardino Nuovo, rimandata a stasera la presentazione del libro "300 anime e un pallone"

La comunità di Bardino Nuovo, frazione di Tovo San Giacomo, dovrà attendere ancora un giorno per rivivere gli anni d'oro della pallapugno, disciplina che vide i portacolori locali conquistare ben tre titoli nazionali tra il 1976 e il 1982 (uno categoria amatori e due di Serie.



La presentazione del libro "300 anime e un pallone - storia della pallapugno a Bardino Nuovo" inizialmente prevista per ieri alle ore 18 in piazza Canonico Folco è stata posticipata a oggi , domenica 28 luglio, a causa dell'allerta arancione emanata da Arpal su tutta la Liguria.



L'appuntamento slitta di un giorno ma rimane comunque fissato in piazza Canonico Folco alle ore 19.00: per l'occasione verrà anche inaugurata una mostra fotografica dal titolo "Momenti di vita a Bardino Nuovo". A seguire l'apericena organizzata e offerta dall'Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola e dal ristorante "Ferrin" di Finale Ligure (località Manie).

L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Tovo San Giacomo e nel corso della serata sarà possibile contribuire ad una raccolta fondi destinata all'associazione "De Vincenzi" a favore dell’Oncologia del Santa Corona di Pietra Ligure.