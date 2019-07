Calcio, Baia Alassio. Annuncio importante per il dg Gerundo: "Il Settore Giovanile alassino sarà unico e sarà nelle nostre mani"

La Baia Alassio si rinnova per un importante progetto per il Settore Giovanile, annunciato dalla società giallonera.

"Confermo la novità che circolava gia da un po' in città - spiega il dg Gerry Gerundo - è operativo l'accordo fatto con il Presidente Vincenzi dell' Alassio FC nel trasferire il settore giovanile nelle mani della Baia Alassio, cosi si avvera il desiderio tutti gli alassini di avere nella loro città un Settore Giovanile unico, per il bene di tutti i ragazzi che cosi potranno giocare insieme come è giusto che sia.

Per questo voglio ancora ringraziare pubblicamente il presidente Vincenzi e il nostro presidente, Andreino Durante.

Al vertice del progetto ci saranno due professionisti di spicco del nostro territorio: i professori Marco Ferrandi e Michele Benso, della MT Training Di Alassio, che si prenderanno cura di tutti i ragazzi nella preparazione atletica, coordinativa e posturale e saranno responsabili del Settore Giovanile, in sintonia con l'Academy Torino Calcio che continua la collaborazione dopo l'ottima annata passata, e con tutti i mister delle varie leve .

Confermati infine i tecnici per la leva Pulcini con la riconferma mister Patrick Castellengo e la novità per gli esordienti 2007 di mister Matteo Delucis ( laureato in scienze motorie e con patentino Uefa B ) che raccoglie l'eredità di mister Matteo Cocco il quale ringrazio per l'ottimo lavoro svolto lo scorso anno.