Calcio, Tornei Estivi. La pioggia non ferma il Memorial Fiorito, dalle 21:00 scattano le finali

Lavori in corso a Pontelungo dopo le copiose precipitazioni avvenute nella giornata di ieri. Stasera sono infatti in programma le finali del Memorial Fiorito , ma nonostante l'acqua le due finali si disputeranno regolarmente, come conferma Emanuele Scorsone .

"Tutto confermato per stasera, grazie anche all'impegno di chi ci sta dando una mano importante per sistemare il campo , come Matteo Ottonello e Joele Bocchiardo. Ancora poche ore e sarà tutto a posto, per permettere alle squadre finaliste di regalarci il miglior spettacolo possibile. Vi aspettiamo, ci sarà da divertirsi!".

E a contendersi il titolo saranno Macelleria Scola / Pasticceria Bertola contro Maurizio's Pub.